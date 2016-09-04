"Чеховские медведи" в третий раз подряд завоевали Суперкубок России по гандболу

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МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Гандболисты "Чеховских медведей" обыграли "Университет-Неву" со счетом 34:22 в матче за Суперкубок России. Встреча прошла в Москве во Дворце спорта "Динамо".
Суперкубок России разыгрывается с 2014 года. Предыдущие два года этот трофей также завоевывали "Чеховские медведи".
Главный тренер петербуржцев Дмитрий Торгованов заявил, что "Университет-Нева" не имел шансов обыграть подмосковных "Чеховских Медведей".
"Моя команда сыграла плохо, оцениваю ее игру как плохую, - сказал Торгованов. - Нужно было, в первую очередь, забивать, но мы этого не делали. Во втором тайме проиграли отрезок со счетом 0:3 и развалились. Причина поражения кроется в психологии, плюс игроки совершали технические ошибки. Победить было нам не по силам, достаточно посмотреть на счет".
"Давайте подождем, у нас в межсезонье ушла половина основного состава. Сейчас в основе играет много молодых игроков, поэтому нам нужно время", - добавил он.
Главный тренер подмосковной команды Владимир Максимов заявил, что "Чеховские Медведи" получили необходимый урок в матче за Суперкубок.
"Есть положительные моменты, которые показала команда. В первом тайме ребята сыграли хорошо тактически, уверенно отстоял Олег Грамс (вратарь команды. - Прим. ТАСС). К сожалению, у нас не так много замен, поэтому некоторые наши ветераны проводили на площадке по полтора тайма. В целом по физической подготовке мы неплохо выглядели, но очень бы хотелось, чтобы в тактических перестроениях игроки показывали более зрелый гандбол, это необходимо для Лиги чемпионов, где мы вскоре возьмем старт", - сказал Максимов.
"Сегодняшний матч стал неплохим уроком для нас, он выявил достаточное количество отрицательных моментов. Их нужно обсуждать и делать выводы, пока не поздно. Необходимо почувствовать, что мы выиграли, но очень многого не сделали. Если команда будет помнить это, тогда и чемпионат, и еврокубок будут развиваться для нас по хорошему сценарию", - добавил он.
7 сентября "Чеховские Медведи" в первом туре чемпионата России сыграют на выезде со ставропольским клубом "Динамо-Виктор", а "Университет-Нева" дома примет команду УОР №2 из Москвы. В Лиге чемпионов подмосковная команда 22 сентября дома встретится с чемпионом Испании "Ла Риохой".