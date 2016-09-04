Ефимова завоевала золото на 50 м брассом на этапе Кубка мира в Москве

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Четырехкратная чемпионка мира россиянка Юлия Ефимова завоевала золотую медаль на дистанции 50 м брассом на этапе Кубка мира по плаванию на короткой воде, который проходит в Москве. Она показала результат 29,19 секунды.

Второе место заняла американка Кэти Мэйли (29,77), третье - ее соотечественница Бриджа Ларсон (30,38).

Серебро и бронза

Россияне Михаил Доринов и Кирилл Пригода завоевали серебряную и бронзовую медали соответственно на дистанции 200 м брассом на этапе Кубка мира. Они показали результат 2 минуты 04,10 секунды и 2.05,05 соответственно.

Первое место занял немец Марко Кох (2.01,94).

Этап Кубка мира проходит в московском бассейне СК "Олимпийский" и завершится 4 сентября.