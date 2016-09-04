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Тукманов: бюджет "Торпедо" позволяет команде решить задачу по выходу в ФНЛ

Спорт
4 сентября, 19:19 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Павел Гуревич
Также президент клуба рассказал, что город вскоре может найти новые источники финансирования
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МОСКВА, 4 сентября. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Бюджет московского клуба "Торпедо", который выступает в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ), позволяет команде решить задачу по выходу в Футбольную национальную лигу (ФНЛ). Об этом журналистам рассказал президент столичного клуба Александр Тукманов.

"Торпедо" занимает четвертую строчку в турнирной таблице ПФЛ в зоне Центр, имея в активе 11 очков.

"Задача у нас одна - повышение в классе, выход в ФНЛ. Тот подбор игроков, который у нас есть, и самое главное, Виктор Булатов принял эту задачу и старается ее реализовывать, мы в это верим", - сказал Тукманов.

"Мы живем сегодняшним и завтрашним днем в плане финансового обеспечения. У нас есть бюджет, который принял совет директоров, мы этот бюджет заявили в лигу, и будем в рамках него жить. Бюджет позволяет решать задачу по выходу в ФНЛ", - добавил он.

Также президент клуба рассказал, что город вскоре может найти новые источники финансирования.

"Опасений, что клуб снимется с первенства, нет. В тоже время и говорить о том, что мы за два года решим все свои финансовые проблемы, я тоже не могу. Город ищет дополнительные источники финансирования. Думаю, в скором времени - сегодня, завтра или послезавтра - он их обязательно найдет", - подчеркнул он.

Вопрос о строительство стадиона

Тукманов рассказал, что клуб планировал построить стадион в Нагатинской пойме, но город не принял планировочные решения.

"У стадиона имени Стрельцова есть владелец, как будут дальше развиваться события, я не знаю. Поэтому на данный момент мы арендуем поле в академии имени Черенкова. Что касается земли в Нагатинской пойме, у нас действительно было намерение построить там стадион, и мы даже подготовили планировочные решения строительства стадиона там, но город, к сожалению, их не принял, мотивы мне неизвестны", - сказал президент "Торпедо".

"Клуб сам построить стадион не сумеет, - продолжил он.- Нужны средства, а у клуба этих денег нет. Если у клуба появится новый акционер или достаточно мощный спонсор, тогда этот вопрос можно поднимать, а сегодня рано говорить об этом".

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