Четыре чемпионки ОИ по гандболу не получили вовремя удостоверения ЗМС из-за бюрократии

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МОСКВА, 4 сентября. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Четыре представительницы женской сборной России по гандболу, которая выиграла Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро, не смогли получить вовремя удостоверения заслуженных мастеров спорта из-за бюрократических проволочек. Об этом журналистам сообщил президент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев.
В субботу в Ростове-на-Дону прошел матч за Суперкубок России, в котором "Ростов-Дон" обыграл "Астраханочку".
"Девочки должны были получить значки в Ростове, под это дело была частично срежиссирована процедура приветствия олимпийских чемпионов, - рассказал Шишкарев. - Это вполне справедливо, так как это наш ведущий клуб. Хотелось порадовать и зрителей, и девчат, но в силу каких-то бюрократических причин не получилось это сделать. Мне кажется, это немножко неверно по отношению к людям, которые на сегодня являются действительно гордостью страны, они достойны большего уважения и внимания".
По словам главы федерации, церемония должна пройти 9 сентября в Краснодаре на матче "Кубань" - "Ростов-Дон".
Российские гандболистки под руководством Евгения Трефилова впервые в истории стали олимпийскими чемпионками, выиграв золотые медали в Рио-де-Жанейро.