Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
ВЭФ-2016
Выборы-2016
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.09:
$ 65.87
€ 73.72
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Четыре чемпионки ОИ по гандболу не получили вовремя удостоверения ЗМС из-за бюрократии

Спорт
4 сентября, 19:04 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Сергей Фукс
"Мне кажется, это немножко неверно по отношению к людям, которые на сегодня являются действительно гордостью страны, они достойны большего уважения и внимания", - заявил президент ФГР Сергей Шишкарев
Материал из 1 страницы
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 4 сентября. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Четыре представительницы женской сборной России по гандболу, которая выиграла Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро, не смогли получить вовремя удостоверения заслуженных мастеров спорта из-за бюрократических проволочек. Об этом журналистам сообщил президент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев.

СПЕЦПРОЕКТ
Все победы сборной России на Олимпиаде-2016
Российские атлеты получили 56 медалей

В субботу в Ростове-на-Дону прошел матч за Суперкубок России, в котором "Ростов-Дон" обыграл "Астраханочку".

"Девочки должны были получить значки в Ростове, под это дело была частично срежиссирована процедура приветствия олимпийских чемпионов, - рассказал Шишкарев. - Это вполне справедливо, так как это наш ведущий клуб. Хотелось порадовать и зрителей, и девчат, но в силу каких-то бюрократических причин не получилось это сделать. Мне кажется, это немножко неверно по отношению к людям, которые на сегодня являются действительно гордостью страны, они достойны большего уважения и внимания".

По словам главы федерации, церемония должна пройти 9 сентября в Краснодаре на матче "Кубань" - "Ростов-Дон".

Российские гандболистки под руководством Евгения Трефилова впервые в истории стали олимпийскими чемпионками, выиграв золотые медали в Рио-де-Жанейро.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Темы
Олимпийские и Паралимпийские игры 2016 года
В других СМИ
Реклама
Фото
9
Звезды хоккея на гала-матче ВЭФ-2016 собрали 700 тыс. рублей для пострадавших в Приморье
11
"Автомобилист" победил "Салават Юлаев" в матче регулярного чемпионата КХЛ
5
Забег в защиту амурского тигра и дальневосточного леопарда состоялся в рамках ВЭФ
Выборы-2016
"Президент не справится один": детский взгляд на выборы
Государственная дума. Цифры и факты
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Самодельный самолет упал под Рязанью, пилот погиб
2
Скончался второй пострадавший в результате стрельбы в Екатеринбурге
3
Песков: Путин и Обама на G20 пообщались "на ногах", формат новой встречи еще не определен
4
Обама прокомментировал инцидент с трапом во время прибытия на саммит G20
5
Обама: разруха и коллапс в Китае создадут угрозу для всего мира
6
Евроскептики опережают партию Меркель на региональных выборах
7
Песков рассказал подробности переговоров Путина с новым премьером Великобритании
Темы дня
Реклама