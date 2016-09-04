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Глава ФГР: Суперкубок РФ по гандболу показал, что у "Чеховских Медведей" нет конкурентов

Спорт
4 сентября, 19:12 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Сергей Фукс
Матч состоялся во дворце спорта "Динамо" и завершился победой подмосковного коллектива со счетом 34:22
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МОСКВА, 4 сентября. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Победа подмосковной команды "Чеховские Медведи" над санкт-петербургским "Университетом-Невой" в Суперкубке России показала, что у обладателей трофея на данный момент нет конкурентов в отечественном гандболе. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев.

Матч состоялся во дворце спорта "Динамо" и завершился победой подмосковного коллектива со счетом 34:22. Таким образом, "Чеховские медведи" в третий раз подряд стали победителями турнира, который проводится с 2014 года.

"Отличные впечатления, команды порадовали зрителей, которые показывают, что интерес к гандболу все выше и выше. Веселая, раскрепощенная игра двух команд, которая все же продемонстрировала разницу в классе между соперниками. Не завидую Дмитрию Торгованову (главному тренеру "Университета-Невы". - Прим. ТАСС), который работает фактически с мальчишками, потому что со скудным бюджетом удержать игроков высокого уровня не получается. Петербуржцам еще тянуться и тянуться, чтобы на равных соревноваться с "Медведями", - сказал Шишкарев.

"Мне понравился матч, потому что в нем не было каких-то разборок и несогласий, хочется здесь похвалить отлично отработавшую матч бригаду судей. Надеюсь, что так будет проходить весь сезон, но пока "Чеховские Медведи" в очередной раз заявили, что сильных конкурентов у них не появилось", - сказал Шишкарев.

7 сентября "Чеховские Медведи" в первом туре чемпионата России сыграют на выезде со ставропольским клубом "Динамо- Виктор", а "Университет-Нева" дома примет команду УОР №2 из Москвы.

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