Сборная Норвегии по хоккею пробилась на Олимпийские игры 2018 года

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ОСЛО, 4 сентября. /ТАСС/. Сборная Норвегии обыграла команду Франции со счетом 2:1 в матче группы F отборочного турнира Олимпийских игр 2018 года.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Матс Цуккарелло (27-я минута) и Маттиас Нерстебе (58). У проигравших отличился Йорик Трей (22).
В другом матче группы F сборная Казахстана обыграла команду Италии со счетом 3:2. Сборная Норвегии заняла первое место в группе и пробилась на олимпийский турнир 2018 года.
В финальном этапе отборочного турнира участвуют 12 команд, поделенных на три группы. На олимпийский турнир попадут команды, которые займут первое место в каждой из групп. Кроме того, на Олимпиаде-2018 выступят первые восемь сборных в рейтинге Международной федерации хоккея (IIHF), в число которых вошла команда России, а также сборная Южной Кореи как страна-хозяйка Игр.
Зимние Олимпийские игры 2018 года пройдут в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля.