Тренер: "Университет-Нева" не имел шансов на победу в матче за Суперкубок РФ по гандболу

МОСКВА, 4 сентября. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Санкт-петербургский "Университет-Нева" не имел шансов обыграть подмосковных "Чеховских Медведей" в матче за Суперкубок России по гандболу. Такое мнение ТАСС высказал главный тренер петербуржцев Дмитрий Торгованов.

Матч состоялся в столичном дворце спорта "Динамо" и завершился победой подмосковного коллектива со счетом 34:22. "Чеховские Медведи" в третий раз подряд стали обладателями трофея, который разыгрывается с 2014 года.

"Моя команда сыграла плохо, оцениваю ее игру как плохую, - сказал Торгованов. - Нужно было, в первую очередь, забивать, но мы этого не делали. Во втором тайме проиграли отрезок со счетом 0:3 и развалились. Причина поражения кроется в психологии, плюс игроки совершали технические ошибки. Победить было нам не по силам, достаточно посмотреть на счет".

"Давайте подождем, у нас в межсезонье ушла половина основного состава. Сейчас в основе играет много молодых игроков, поэтому нам нужно время", - добавил он.

7 сентября "Чеховские Медведи" в рамках 1-го тура российской суперлиги сыграют на выезде со ставропольским клубом "Динамо-Виктор", а "Университет-Нева" дома примет команду УОР №2 из Москвы.