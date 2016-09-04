Футболисты ЦСКА обыграли "Торпедо" в первом матче на новом домашнем стадионе

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Футболисты московского ЦСКА победили столичное "Торпедо" со счетом 3:0 в товарищеском матче. Игра, проходившая без зрителей, стала первой для армейцев на новом домашнем стадионе.

Мячи забили Астемир Гордюшенко (43-я минута), Александр Головин (64) и Сергей Игнашевич (79, с пенальти).

Первый официальный матч на новой арене ЦСКА проведет 10 сентября против грозненского "Терека".

Стадион ЦСКА был сдан в эксплуатацию в середине августа, вместимость арены - около 30 тысяч зрителей. Арену на 3-й Песчаной улице (Северный административный округ) начали строить в 2007 году. Помимо футбольного стадиона, в комплекс войдут детско-юношеская спортивная школа, музей ФК ЦСКА, гостиница, рестораны и кафе, фирменный магазин атрибутики, медицинский центр. В юго-западной части комплекса была возведена 38-этажная офисная башня в форме футбольного кубка.