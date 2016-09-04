Итальянский велогонщик Брамбилла выиграл 15-й этап "Вуэльты"

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МАДРИД, 4 сентября. /ТАСС/. Итальянский велогонщик Джанлука Брамбилла из команды Etixx-Quick Step стал победителем 15-го этапа престижной шоссейной многодневки "Вуэльта Испании". Он преодолел дистанцию в 118,5 км за 2 часа 54 минуты 30 секунд.
Вторым финишировал колумбиец Наиро Кинтана из команды Movistar. Третьим стал итальянец Фабио Феллине из Trek-Segafredo.
Лидерство в общем зачете сохранил Кинтана, оторвавшись от британца Криса Фрума из команды Sky, идущего на втором месте, на 3 минуты 37 секунд. Третье место в генеральной классификации занимает другой колумбиец Эстебан Чавес, представляющий команду Orica-BikeExchange (+3,57).
"Вуэльта" является третьим Гранд-туром сезона после "Джиро д'Италия" и "Тур де Франс". Гонка завершится 11 сентября в Мадриде.