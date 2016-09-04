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Тренер: "Чеховские Медведи" получили хороший урок в матче за Суперкубок РФ по гандболу

Спорт
4 сентября, 20:54 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Сергей Фукс
"Сегодняшний матч стал неплохим уроком для нас, он выявил достаточное количество отрицательных моментов", - отметил Владимир Максимов
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МОСКВА, 4 сентября. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Подмосковный клуб "Чеховские Медведи" получил необходимый урок в матче за Суперкубок России по гандболу против санкт- петербургского "Университета-Невы". Такое мнение ТАСС высказал главный тренер подмосковной команды Владимир Максимов.

В воскресенье во Дворце спорта "Динамо" состоялся матч за Суперкубок России, который завершился победой "Чеховских Медведей" над "Университетом-Невой" со счетом 34:22. Таким образом, "Чеховские Медведи" в третий раз подряд стали обладателями трофея, который разыгрывается с 2014 года.

"Есть положительные моменты, которые показала команда. В первом тайме ребята сыграли хорошо тактически, уверенно отстоял Олег Грамс (вратарь команды. - Прим. ТАСС). К сожалению, у нас не так много замен, поэтому некоторые наши ветераны проводили на площадке по полтора тайма. В целом по физической подготовке мы неплохо выглядели, но очень бы хотелось, чтобы в тактических перестроениях игроки показывали более зрелый гандбол, это необходимо для Лиги чемпионов, где мы вскоре возьмем старт", - сказал Максимов.

"Сегодняшний матч стал неплохим уроком для нас, он выявил достаточное количество отрицательных моментов. Их нужно обсуждать и делать выводы, пока не поздно. Необходимо почувствовать, что мы выиграли, но очень многого не сделали. Если команда будет помнить это, тогда и чемпионат, и еврокубок будут развиваться для нас по хорошему сценарию", - добавил он.

7 сентября "Чеховские Медведи" в 1-м туре чемпионата России сыграют на выезде со ставропольским клубом "Динамо- Виктор", а "Университет-Нева" дома примет команду УОР №2 из Москвы. В Лиге чемпионов подмосковная команда 22 сентября дома встретится с чемпионом Испании "Ла Риохой".

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