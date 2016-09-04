Пригода завоевал бронзу на 200 м комплексным плаванием на этапе Кубка мира в Москве

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Россиянин Кирилл Пригода завоевал бронзовую медаль на дистанции 200 м комплексным плаванием на этапе Кубка мира на короткой воде, который проходит в Москве. Он показал результат 1 минута 54,48 секунды.

Первое место занял немец Филип Хайнц (1.52,93), второе - японец Хиромаса Фудзимори (1.54,14).

Этап Кубка мира проходит в московском бассейне СК "Олимпийский" и завершится 4 сентября.