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Пригода завоевал бронзу на 200 м комплексным плаванием на этапе Кубка мира в Москве

Спорт
4 сентября, 19:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, сентября. /ТАСС
Первое место занял немец Филип Хайнц, второе - японец Хиромаса Фудзимори
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МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Россиянин Кирилл Пригода завоевал бронзовую медаль на дистанции 200 м комплексным плаванием на этапе Кубка мира на короткой воде, который проходит в Москве. Он показал результат 1 минута 54,48 секунды.

Первое место занял немец Филип Хайнц (1.52,93), второе - японец Хиромаса Фудзимори (1.54,14).

Этап Кубка мира проходит в московском бассейне СК "Олимпийский" и завершится 4 сентября.

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