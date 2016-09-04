Футболист ЦСКА Фернандес вернется к тренировкам во вторник и сможет сыграть с "Тереком"

МОСКВА, 4 сентября. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Защитник московского ЦСКА Марио Фернандес вернется к тренировкам в общей группе во вторник и сможет принять участие в матче шестого тура чемпионата России по футболу с "Тереком". Об этом журналистам сообщил главный тренер армейцев Леонид Слуцкий.

Фернандес получил повреждение мягких тканей передней поверхности бедра в матче чемпионата страны с "Томью", который прошел 27 августа.

"Фернандес вернется в общую группу послезавтра и сможет принять участие в игре с "Тереком", - сказал Слуцкий.

Матч шестого тура чемпионата страны ЦСКА - "Терек" пройдет 10 сентября на домашнем стадионе армейцев.

Фернандес получил российское гражданство в июле текущего года. Новый главный тренер сборной России Станислав Черчесов пригласил игрока на учебно-тренировочный сбор команды России перед товарищескими матчами с турками, который прошел 31 августа, и ганцами (6 сентября), однако из-за повреждения Фернандес смог прибыть в расположение команды только ради беседы с главным тренером.