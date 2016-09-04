Источник: двое боевиков уничтожены в зоне КТО в Дагестане, погиб один из силовиковПроисшествия 4 сентября, 19:28
Футболист ЦСКА Фернандес вернется к тренировкам во вторник и сможет сыграть с "Тереком"Спорт 4 сентября, 19:23
Песков рассказал подробности переговоров Путина с новым премьером ВеликобританииПолитика 4 сентября, 19:19
Четыре чемпионки ОИ по гандболу не получили вовремя удостоверения ЗМС из-за бюрократииСпорт 4 сентября, 19:04
Скончался второй пострадавший в результате стрельбы в ЕкатеринбургеПроисшествия 4 сентября, 18:36
Обама: разруха и коллапс в Китае создадут угрозу для всего мираМеждународная панорама 4 сентября, 18:31
Семин: футболист "Локомотива" Тарасов пропустит минимум месяц из-за травмы коленаСпорт 4 сентября, 18:16
Началась встреча Путина и Олланда "на полях" саммита G20, главная тема - УкраинаПолитика 4 сентября, 18:11
В одном из зданий телеканала "Интер" в Киеве произошел пожарПроисшествия 4 сентября, 17:59
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 4 сентября. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Защитник московского ЦСКА Марио Фернандес вернется к тренировкам в общей группе во вторник и сможет принять участие в матче шестого тура чемпионата России по футболу с "Тереком". Об этом журналистам сообщил главный тренер армейцев Леонид Слуцкий.
Фернандес получил повреждение мягких тканей передней поверхности бедра в матче чемпионата страны с "Томью", который прошел 27 августа.
"Фернандес вернется в общую группу послезавтра и сможет принять участие в игре с "Тереком", - сказал Слуцкий.
Матч шестого тура чемпионата страны ЦСКА - "Терек" пройдет 10 сентября на домашнем стадионе армейцев.
Фернандес получил российское гражданство в июле текущего года. Новый главный тренер сборной России Станислав Черчесов пригласил игрока на учебно-тренировочный сбор команды России перед товарищескими матчами с турками, который прошел 31 августа, и ганцами (6 сентября), однако из-за повреждения Фернандес смог прибыть в расположение команды только ради беседы с главным тренером.