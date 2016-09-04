Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
ВЭФ-2016
Выборы-2016
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.09:
$ 65.87
€ 73.72
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Футболист ЦСКА Фернандес вернется к тренировкам во вторник и сможет сыграть с "Тереком"

Спорт
4 сентября, 19:23 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Павел Гуревич
Игрок получил повреждение мягких тканей передней поверхности бедра в матче чемпионата страны с "Томью"
Материал из 1 страницы
Игрок ЦСКА Марио Фернандес

Игрок ЦСКА Марио Фернандес

© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 4 сентября. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Защитник московского ЦСКА Марио Фернандес вернется к тренировкам в общей группе во вторник и сможет принять участие в матче шестого тура чемпионата России по футболу с "Тереком". Об этом журналистам сообщил главный тренер армейцев Леонид Слуцкий.

Фернандес получил повреждение мягких тканей передней поверхности бедра в матче чемпионата страны с "Томью", который прошел 27 августа.

"Фернандес вернется в общую группу послезавтра и сможет принять участие в игре с "Тереком", - сказал Слуцкий.

Матч шестого тура чемпионата страны ЦСКА - "Терек" пройдет 10 сентября на домашнем стадионе армейцев.

Фернандес получил российское гражданство в июле текущего года. Новый главный тренер сборной России Станислав Черчесов пригласил игрока на учебно-тренировочный сбор команды России перед товарищескими матчами с турками, который прошел 31 августа, и ганцами (6 сентября), однако из-за повреждения Фернандес смог прибыть в расположение команды только ради беседы с главным тренером.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
9
Звезды хоккея на гала-матче ВЭФ-2016 собрали 700 тыс. рублей для пострадавших в Приморье
11
"Автомобилист" победил "Салават Юлаев" в матче регулярного чемпионата КХЛ
5
Забег в защиту амурского тигра и дальневосточного леопарда состоялся в рамках ВЭФ
Выборы-2016
"Президент не справится один": детский взгляд на выборы
Государственная дума. Цифры и факты
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Самодельный самолет упал под Рязанью, пилот погиб
2
Скончался второй пострадавший в результате стрельбы в Екатеринбурге
3
Песков: Путин и Обама на G20 пообщались "на ногах", формат новой встречи еще не определен
4
Обама прокомментировал инцидент с трапом во время прибытия на саммит G20
5
Обама: разруха и коллапс в Китае создадут угрозу для всего мира
6
Евроскептики опережают партию Меркель на региональных выборах
7
Песков рассказал подробности переговоров Путина с новым премьером Великобритании
Темы дня
Реклама