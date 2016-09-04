Пловец Морозов завоевал золото на 50 м вольным стилем на этапе Кубка мира в Москве

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МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Россиянин Владимир Морозов завоевал золотую медаль на дистанции 50 м вольным стилем на этапе Кубка мира по плаванию на короткой воде, который проходит в Москве. Он показал результат 20,98 секунды.
Второе место занял представитель ЮАР Чад ле Кло (21,05), третье - украинец Андрей Говоров (21,29).
Этап Кубка мира проходит в московском бассейне СК "Олимпийский" и завершится 4 сентября.