Пловец Морозов завоевал золото на 50 м вольным стилем на этапе Кубка мира в Москве

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Россиянин Владимир Морозов завоевал золотую медаль на дистанции 50 м вольным стилем на этапе Кубка мира по плаванию на короткой воде, который проходит в Москве. Он показал результат 20,98 секунды.

Второе место занял представитель ЮАР Чад ле Кло (21,05), третье - украинец Андрей Говоров (21,29).

Этап Кубка мира проходит в московском бассейне СК "Олимпийский" и завершится 4 сентября.