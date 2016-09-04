Слуцкий: ФК ЦСКА не планировал возвращать нападающего Витиньо из аренды раньше зимы

МОСКВА, 4 сентября. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Московский футбольный клуб ЦСКА не планировал возвращать из аренды бразильского нападающего Витиньо раньше зимы. Об этом журналистам рассказал главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий.

В конце августа бразильский портал Final со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что ЦСКА планирует вернуть Витиньо, который находится в аренде в бразильском "Интернасьонале".

"Мы поддерживаем связь со всеми арендованными игроками. Витиньо мы не планировали возвращать. Изначально было запланировано его возвращение зимой", - сказал Слуцкий.

Также специалист рассказал о форварде ЦСКА Ласине Траоре, который был взят в аренду на год из клуба чемпионата Франции "Монако". За прошедшие пять туров чемпионата России нападающий не отметился результативными действиями.

"Ему есть к чему стремиться, но мы видим динамику. Ситуация была в том, что он находился далеко не в оптимальных кондициях. Многие начали говорить - подходит под стиль игры, не подходит. Вопрос был только в игровых кондициях, все проблемы от этого, и я уверен, что как только он их обретет, вопрос вписывания его в игру автоматически отпадет", - отметил специалист.

Я не на Луне живу

Слуцкий рассказал об итогах летнего трансферного окна, во время которого, помимо Траоре, клуб арендовал полузащитника "Динамо" Алексея Ионова.

"У нас есть Карлос Страндберг, есть Ионов, который может сыграть на позиции нападающего. Я же не на Луне живу. Я в курсе, как живет клуб, как он развивается, на что надеется. Я прекрасно понимаю, на что мы можем рассчитывать, а на что нет", - сказал Слуцкий.

"Поэтому для меня какие-то моменты, которыми клуб живет, не являются новыми и уж тем более шокирующими, - продолжил он. - Бывают разные периоды в жизни любой команды. Последние несколько лет были брошены на появление такого красавца, как наш стадион. Мы прекрасно понимаем, что хотелось бы чего-то, как любому тренеру, но для меня ничего нового не происходит".

После пяти туров чемпионата России ЦСКА занимает второе место, имея в активе 11 очков. Следующий матч команда проведет на новой домашней арене с грозненским "Тереком" 10 сентября.

Высокий уровень комфорта

Слуцкий отметил, что новый стадион футбольного клуба ЦСКА отличает высокий уровень комфорта.

В воскресенье ЦСКА провел первый товарищеский матч на новом стадионе с московским "Торпедо". Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев поля. Первая официальная встреча состоится в рамках шестого тура чемпионата России с гродненским "Тереком" 10 сентября.

"Очень приятные ощущения, мы наслаждаемся каждый секундой, проведенной на стадионе. Причем не только на футбольном поле, но и в подтрибунном помещении, в раздевалке, там очень комфортно. Все наши пожелания, которые были озвучены - выполнены, теперь остается только привыкать, обживаться. На тренерской лавке немного подняли уровень земли, чтобы было повыше", - сказал Слуцкий.

Также специалист отметил, что дизайн стадиона выполнен в английском стиле.

"Прямых аналогов нашего стадиона с другими нет. У нас крыша с разноуровневыми диагоналями. Понятно, что стадион выполнен больше в английской манере, в квадратном стиле, их большое количество в Британии. Сложно сравнить с каким-то одним, но, как пример, "Стэмфорд Бридж" (арена лондонского "Челси")", - отметил специалист.

Стадион ЦСКА был сдан в эксплуатацию в середине августа, вместимость арены - около 30 тысяч зрителей. Арену на 3-й Песчаной улице (Северный административный округ) начали строить в 2007 году. Помимо футбольного стадиона, в комплекс войдут детско-юношеская спортивная школа, музей ФК ЦСКА, гостиница, рестораны и кафе, фирменный магазин атрибутики, медицинский центр. В юго-западной части комплекса была возведена 38-этажная офисная башня в форме футбольного кубка.