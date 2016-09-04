Эксперт: Квят вне "Формулы-1" может быть успешен в гонках на выносливость или "Индикаре"

МОСКВА, 4 сентября. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Российский пилот Даниил Квят в случае ухода из чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" мог бы успешно продолжить карьеру в гонках на выносливость или в американской серии "Индикар". Такое мнение ТАСС высказал советник президента Российской автомобильной федерации (РАФ) Игорь Ермилин.

Будущее Квята в "Торо Россо" стало неопределенным в связи с его неудовлетворительными результатами после возвращения в команду. В СМИ неоднократно появляется информация, что россиянина в команде на следующий сезон может заменить француз Пьер Гасли, который входит в программу поддержки молодых пилотов "Ред Булл" и сейчас лидирует в чемпионате GP2. В то же время СМИ сообщали, что Квят сезон 2017 года может провести в "Уильямсе", в котором освободилась вакансия после объявления о завершении карьеры бразильца Фелипе Массы.

"Если вдруг в "Торо Россо" Квят не останется, у него до сих пор есть шанс остаться в "Формуле-1" - в команде "Уильямс", - сказал Ермилин. - Такая тема обсуждается. В прогнозах на состав команды на следующий год имя Квята присутствует среди 3-4 потенциальных пилотов".

Кроме того, специалист считает, что Квят мог бы последовать примеру другого российского гонщика Михаила Алешина. "Алешин очень успешно выступает сейчас в "Индикаре" - это очень популярная, быстрая и достойная серия, - отметил Ермилин. - И если говорить о количестве зрителей на этапах, то "Формулу-1" посещают на порядок меньше: если "Индикар" собирает полмиллиона зрителей, то "Формула-1" может об этом только мечтать - среднестатистическое количество зрителей чемпионата составляет 50-60 тысяч человек. Так что у Дани есть отличная возможность пойти по следам Алешина и его успешных выступлений".

Третьим потенциальным вариантом продолжения карьеры для Квята, по мнению эксперта, является чемпионат мира по гонкам на выносливость. "Это очень популярная и продвинутая серия со статусом чемпионата мира, там тоже выступают наши гонщики - Роман Русинов в команде G-Drive Racing, еще пятеро наших пилотов - в SMP Racing, - подчеркнул Ермилин. - Это еще одна интересная серия, в которой Квят может продолжить свою карьеру. Что касается посещаемости, то главная гонка серии - 24 часа Ле-Мана - собирает около 350 тысяч человек".

В воскресенье Квят из-за механических проблем сошел с дистанции в гонке Гран-при Италии. После возвращения в "Торо Россо" Квят лишь дважды смог финишировать в очковой зоне. Россиянин занимает 14-е место в общем зачете с 23 очками, уступая партнеру по команде Карлосу Сайнсу-младшему семь баллов.