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Хоккеист ЦСКА Телегин 5 сентября приедет в Петербург на сбор национальной команды

Спорт
4 сентября, 20:10 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Артур Кутуев
Сборы национальной команды для подготовки к Кубку мира, который пройдет в Торонто с 17 сентября по 1 октября, стартовали накануне в Санкт-Петербурге
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МОСКВА, 4 сентября. /Корр. ТАСС Артур Кутуев/. Нападающий московского ЦСКА Иван Телегин 5 сентября прибудет в Санкт-Петербург, где начнет подготовку в составе национальной команды к предстоящему Кубку мира по хоккею. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ЦСКА.

"Телегин присоединится к сборной 5 сентября", - сказали в пресс-службе.

Сборы национальной команды для подготовки к Кубку мира, который пройдет в Торонто с 17 сентября по 1 октября, стартовали накануне в Санкт-Петербурге. Основной площадкой для подготовки сборной является ледовая арена СК "Юбилейный", где 8 сентября пройдет выставочный матч Россия - Чехия. На период проведения международного турнира чемпионат Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) прерываться не будет. В воскресенье Телегин в составе армейцев провел матч против тольяттинской "Лады" (6:1).

По словам представителей Федерации хоккея России (ФХР), остальные игроки КХЛ, попавшие в заявку сборной на Кубок мира, нападающие Павел Дацюк, Евгений Дадонов и Вадим Шипачев (все - санкт-петербургский СКА) также начнут подготовку с национальной командой 5 сентября.

В прошлом сезоне Телегин в составе сборной России стал бронзовым призером чемпионата мира - 2016, проведя на турнире 10 матчей, в которых набрал шесть (4+2) очков. В текущем чемпионате КХЛ 24-летний форвард армейцев в семи играх набрал 2 (1+1) результативных балла.

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