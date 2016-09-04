Ефимова завоевала бронзу на 200 м комплексным плаванием на этапе Кубка мира в Москве

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Четырехкратная чемпионка мира россиянка Юлия Ефимова завоевала бронзовую медаль на дистанции 200 м комплексным плаванием на этапе Кубка мира на короткой воде, который проходит в Москве. Она показала результат 2 минуты 06,79 секунды.

Первое место заняла венгерка Катинка Хоссу (2.05,60), второе - ее соотечественница Жужанна Якабош (2.06,69).

Этап Кубка мира проходит в московском бассейне СК "Олимпийский" и завершится 4 сентября.