Лидер сборной России по плаванию Ефимова планировала "хет-трик" на этапе КМ в Москве

МОСКВА, 4 сентября. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Четырехкратная чемпионка мира, лидер сборной России Юлия Ефимова с самого начала планировала одержать три победы на своих профильных брассовых дистанциях на этапе Кубка мира по плаванию на короткой воде в Москве. Об этом спортсменка заявила журналистам.

Этап Кубка мира в Москве проходит 3-4 сентября. Ефимова заняла первые места на дистанциях 50, 100 и 200 м брассом, а также одержала победу в смешанной комбинированной эстафете 4х50 м в составе сборной России.

"Этапы Кубка мира проходят очень быстро, все весело и свободно, напряжение уже спало, люди стали относиться по-другому, все налаживается, надеюсь, - сказала Ефимова. - Я изначально планировала сделать "хет-трик" на этапе Кубка мира в Москве. У меня было преимущество - домашний бассейн и большое количество российских зрителей, которые за меня болеют, что было очень приятно".

"Чувствую, что в физическом плане прибавляю день ото дня, - добавила спортсменка. - Сегодня устала немного, но время хорошее. Другие соперницы проплыли немного хуже, а я либо улучшаю, либо держу свое время, что неплохо".

Ранее Ефимова сообщила, что планирует выступить на всех этапах Кубка мира до старта чемпионата мира по плаванию на короткой воде, который пройдет в декабре в Канаде.

Ефимова завоевала две серебряные медали на Олимпиаде в Бразилии на дистанциях 100 м и 200 м брассом, хотя до последнего не была уверена в том, что сможет выступить на Играх. Она была отстранена от участия в Олимпиаде в Рио-де- Жанейро в связи с нарушением антидопинговых правил в 2013 году, за которое Ефимова уже отбыла наказание. 4 августа Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне удовлетворил иск Ефимовой против Олимпийского комитета России (ОКР) и Международной федерации плавания (FINA), Международный олимпийский комитет участвовал в рассмотрении дела в качестве заинтересованного лица. Результат рассмотрения дела позволил россиянке выступить на Играх в Рио-де- Жанейро.