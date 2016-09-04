СКА обыграл "Нефтехимик" в матче регулярного чемпионата КХЛ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 сентября. /ТАСС/. Санкт- петербургский СКА одержал победу над нижнекамским "Нефтехимиком" со счетом 5:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Никита Гусев (25-я минута), Егор Яковлев (31), Вадим Шипачев (37), Сергей Широков (54) и Павел Дацюк (58). У проигравших отличился Богдан Якимов (55).

Также в воскресенье подмосковный "Витязь" обыграл новокузнецкий "Металлург" со счетом 2:1, а нижегородское "Торпедо" оказалось сильнее "Сочи" - 3:1.

В Западной конференции СКА после шести встреч занимает третье место в турнирной таблице, набрав 14 баллов. "Нефтехимик" в Восточной конференции после пяти игр с 5 очками занимает десятое место.

В следующем матче СКА 9 сентября на выезде сыграет с московским ЦСКА, "Нефтехимик" 6 сентября на своем льду примет загребский "Медвешчак".