Квартальнов: отсутствие лидеров ХК СКА в матче с ЦСКА может мотивировать петербуржцев

МОСКВА, 4 сентября. /Корр. ТАСС Артур Кутуев/. Отсутствие лидеров СКА, вызванных на сбор национальной команды, может еще больше мотивировать оставшихся хоккеистов санкт-петербургского клуба. Такое мнение журналистам на пресс-конференции после матча ЦСКА - "Лада" (6:1) высказал главный тренер армейцев Дмитрий Квартальнов.

4 сентября в Санкт-Петербурге начались подготовительные сборы национальной команды к Кубку мира, который пройдет в канадском Торонто с 17 сентября по 1 октября. На сборы команды в том числе вызваны 4 хоккеиста, представляющие Континентальную хоккейную лигу (КХЛ) - нападающие Павел Дацюк, Евгений Дадонов и Вадим Шипачев (все - СКА) и форвард ЦСКА Иван Телегин. Как сообщили ТАСС представители Федерации хоккея России (ФХР), игроки КХЛ присоединятся к сборной 5 сентября. На период проведения Кубка мира чемпионат КХЛ прерываться не будет. Матч ЦСКА-СКА состоится в Москве 9 сентября.

"Не согласен с тем, что СКА в матче с ЦСКА будет ослаблен, так как на лед выходят люди, которые готовы играть, с эмблемой клуба на груди. Они (СКА), может, будут играть еще в два раза сильнее, будут более мотивированными", - высказал мнение Квартальнов.

Также, по словам наставника ЦСКА, нападающий Дмитрий Кугрышев, в первой игре сезона против магнитогорского "Металлурга" получивший травму, сыграет в следующем матче с "Ак Барсом" 6 сентября.

После шести встреч в рамках Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ЦСКА с 15 очками занимает первое место в Западной конференции, а СКА после того же количества матчей набрал 14 баллов и находится на 2-й позиции в турнирной таблице конференции.

Игроков "Лады" приходится настраивать, как скрипку Страдивари

В свою очередь, наставник тольяттинской "Лады" Артис Аболс посетовал на низкий уровень концентрации и борьбы своих подопечных. "К сожалению, сценарий игры был такой же, как в Питере ("Лада" уступила СКА со счетом 1:5 - прим. ТАСС); мы знали, чего ожидать здесь, но начали так же плохо, как и там. Только при счете 0:3 что-то начало получаться, стали плотнее играть, задвигались. Сложно надеяться, когда из игры выпадает целая тройка, но на льду не важно, какой у тебя соперник, прежде всего хоккеисты должны выходить и биться, и для этого мы должны настраивать игроков, как скрипку Страдивари", - заключил Аболс.

По словам тренера "Лады", основной задачей клуба на текущий момент является привлечение своей игрой болельщиков на трибуны домашней арены, и только потом - мысли о плей- офф Кубка Гагарина.

После шести встреч "Лада" набрала 8 очков и находится на 4-м месте в Восточной конференции. Следующий матч тольяттинский клуб проведет 6 сентября против московского "Динамо".