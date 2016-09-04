Вратарь Еременко: хоккеисты "Динамо" отдали много сил на предсезонном сборе

Обама: у РФ и США пока нет ясного пути вперед по СирииМеждународная панорама 4 сентября, 21:14
Военная разведка США включилась в перебранку с КНР по поводу оказанного Обаме приемаМеждународная панорама 4 сентября, 20:10
Источник: двое боевиков уничтожены в зоне КТО в Дагестане, погиб один из силовиковПроисшествия 4 сентября, 19:28
Футболист ЦСКА Фернандес вернется к тренировкам во вторник и сможет сыграть с "Тереком"Спорт 4 сентября, 19:23
Песков рассказал подробности переговоров Путина с новым премьером ВеликобританииПолитика 4 сентября, 19:19
Четыре чемпионки ОИ по гандболу не получили вовремя удостоверения ЗМС из-за бюрократииСпорт 4 сентября, 19:04
Скончался второй пострадавший в результате стрельбы в ЕкатеринбургеПроисшествия 4 сентября, 18:36
Обама: разруха и коллапс в Китае создадут угрозу для всего мираМеждународная панорама 4 сентября, 18:31
Семин: футболист "Локомотива" Тарасов пропустит минимум месяц из-за травмы коленаСпорт 4 сентября, 18:16
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Игроки московского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Динамо" много работали и отдали много сил на предсезонном сборе команды. Об этом журналистам сообщил вратарь московского клуба Александр Еременко.
Московское "Динамо" уступило по буллитам омскому "Авангарду" со счетом 2:3 в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ. Данное поражение стало первым для московского клуба в текущем сезоне.
"Рано говорить о том, кто лучше, а кто хуже, но на данный момент "Авангард" - очень достойная команда, - отметил Еременко. - Не скажу, что "Авангард" победил заслуженно, но думаю, что ничья устроила бы всех. Но раз победа досталась им, значит, на сегодняшний день они сильнее. С Пестушко и Зубовым спора не было, просто мы друг друга знаем очень хорошо, вот они и показывали разные жесты после забитых буллитов".
"Буду играть эффективнее в следующий раз против них. У нас была цель выиграть, но, увы, не получилось. Надеюсь, что у "Динамо" будет так же продолжаться сезон, как старт чемпионата. Мы очень много работали на предсезонной подготовке и отдали много сил, а сейчас пытаемся создать новый коллектив, новую команду, где присутствует сплав молодежи и опыта", - добавил вратарь московского клуба.
Ранее бело-голубые одержали пять побед и до нынешнего дня являлись лидерами Западной конференции, а после воскресной встречи динамовцы уступили лидерство ЦСКА и занимают третье место с 15 очками. "Авангард" возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции с 15 очками.
В следующем матче "Динамо" 6 сентября на выезде сыграет с тольяттинской "Ладой", "Авангард" 11 сентября на дома проведет матч против братиславского "Слована".