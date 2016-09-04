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Вратарь Еременко: хоккеисты "Динамо" отдали много сил на предсезонном сборе

Спорт
4 сентября, 21:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, сентября. /ТАСС
"Мы очень много работали на предсезонной подготовке и отдали много сил, а сейчас пытаемся создать новый коллектив, новую команду, где присутствует сплав молодежи и опыта", - заявил Александр Еременко
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МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Игроки московского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Динамо" много работали и отдали много сил на предсезонном сборе команды. Об этом журналистам сообщил вратарь московского клуба Александр Еременко.

Московское "Динамо" уступило по буллитам омскому "Авангарду" со счетом 2:3 в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ. Данное поражение стало первым для московского клуба в текущем сезоне.

"Рано говорить о том, кто лучше, а кто хуже, но на данный момент "Авангард" - очень достойная команда, - отметил Еременко. - Не скажу, что "Авангард" победил заслуженно, но думаю, что ничья устроила бы всех. Но раз победа досталась им, значит, на сегодняшний день они сильнее. С Пестушко и Зубовым спора не было, просто мы друг друга знаем очень хорошо, вот они и показывали разные жесты после забитых буллитов".

"Буду играть эффективнее в следующий раз против них. У нас была цель выиграть, но, увы, не получилось. Надеюсь, что у "Динамо" будет так же продолжаться сезон, как старт чемпионата. Мы очень много работали на предсезонной подготовке и отдали много сил, а сейчас пытаемся создать новый коллектив, новую команду, где присутствует сплав молодежи и опыта", - добавил вратарь московского клуба.

Ранее бело-голубые одержали пять побед и до нынешнего дня являлись лидерами Западной конференции, а после воскресной встречи динамовцы уступили лидерство ЦСКА и занимают третье место с 15 очками. "Авангард" возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции с 15 очками.

В следующем матче "Динамо" 6 сентября на выезде сыграет с тольяттинской "Ладой", "Авангард" 11 сентября на дома проведет матч против братиславского "Слована".

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