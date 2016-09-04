Сборная России по хоккею сыграет с командами США, Словакии и Словении на ОИ-2018

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МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Сборная России по хоккею сыграет на групповом этапе Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхенчхане с командами США, Словакии и Словении. Российская команда выступит в группе В.
В воскресенье завершился финальный квалификационный турнир, по итогам которых три последних путевки на Игры-2018 завоевали сборные Словении, Германии и Норвегии. Кроме этих команд, на Олимпиаде-2018 выступят первые восемь сборных в рейтинге Международной федерации хоккея (ИИХФ), в число которых вошла команда России, а также сборная Южной Кореи как страна-хозяйка Игр.
Группу А составили команды Канады, Чехии, Швейцарии и Южной Кореи. В группе С сыграют шведы, финны, норвежцы и немцы.
Зимние Олимпийские игры 2018 года пройдут в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля.