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Хоккеист: ротация состава не сказывается на игре ЦСКА, так как в клубе есть своя система

Спорт
4 сентября, 21:29 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Артур Кутуев
"Все хоккеисты знают, во что играть, поэтому особой разницы, с кем ты выходишь в звене, нет, так как мы все хорошо понимаем друг друга", - заявил нападающий армейцев Андрей Светлаков
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МОСКВА, 4 сентября. /Корр. ТАСС Артур Кутуев/. Большая ротация состава в московском ЦСКА не мешает достигать хороших результатов, так как у тренерского штаба есть своя система, которая позволяет правильно подготовить хоккеистов. Об этом ТАСС сообщил нападающий армейцев Андрей Светлаков, являющийся воспитанником ЦСКА.

В воскресенье армейский клуб разгромил тольяттинскую "Ладу" со счетом 6:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Однако, несмотря на большую ротацию в команде (в матче по разным причинам не принимали участие 8 хоккеистов основного состава), для армейцев эта победа стала пятой подряд в текущем сезоне КХЛ. По результатам встречи ЦСКА вышел на первое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 15 баллов.

"Большая ротация в ЦСКА никак не мешает, это идет не первый год - у нас есть своя система. Все хоккеисты знают, во что играть, поэтому особой разницы, с кем ты выходишь в звене, нет, так как мы все хорошо понимаем друг друга. Что касается матча, то была обычная игра, мы выполняли тренерские задания, которые нам поставили, старались забить. Хорошо, что Семен (Кошелев) забил свою первую шайбу, мы все его, конечно, поздравили", - отметил 20-летний Светлаков.

В текущем сезоне форвард провел 3 игры, в которых набрал 1 балл за результативность. В следующем матче ЦСКА 6 сентября на выезде сыграет с казанским "Ак Барсом".

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