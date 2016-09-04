Боец Монсон свел вничью бой с россиянином Кунтудаевым в Йошкар-Оле

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ЙОШКАР-ОЛА, 4 сентября. /ТАСС/. Американский боец смешанного стиля Джефф Монсон и россиянин Эдуард Кунтудаев завершили вничью поединок по правилам грэпплинга, который прошел на международном турнире по смешанным единоборствам в Йошкар-Оле.
Трехраундовый бой супертяжелой весовой категории (свыше 93 кг) завершился по очкам вничью. Первый раунд прошел в равной борьбе, во втором и третьем американец перевел соперника в партер и пытался вывести его на удушающий или болевой прием, но тот успешно защищался.
Этот поединок стал одним из последних в карьере 45-летнего спортсмена. Как ранее сообщал ТАСС, Монсон завершит карьеру в смешанных единоборствах (ММА) в ноябре после поединка с украинцем Виталием Опариным.
В 2014 году боец заявил, что подал документы на получение российского гражданства, однако на настоящий момент оно не было предоставлено спортсмену. На теле Монсона выбиты татуировки с символами России, среди которых слова "свобода" и "солидарность", изображение серпа и молота на левой голени, красно-черная звезда на груди, а также изображение монумента "Родина-мать" на левой ноге. Спортсмен не раз выходил на бои под гимн Советского Союза.
За свою карьеру спортсмен встречался с Федором и Александром Емельяненко, в начале 2000-х он выступал в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).
Монсон, согласно официальной статистике, провел 86 поединков за карьеру по правилам ММА. В них американец одержал 59 побед, потерпел 26 поражений и один бой завершил вничью. Монсон также является неоднократным чемпионом мира по грэпплингу и чемпионом мира по бразильскому джиу-джитсу.