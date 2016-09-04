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Российские волейболистки победили на чемпионате Европы среди девушек до 19 лет

Спорт
4 сентября, 23:37 UTC+3 ПРАГА ПРАГА 4, сентября. /ТАСС
Самой результативной в финале в составе россиянок с 12 очками стала Анна Котикова
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ПРАГА, 4 сентября. /ТАСС/. Женская сборная России по волейболу выиграла чемпионат Европы среди девушек не старше 19 лет. В финале турнира, который проходил в словацкой Нитре, россиянки победили команду Сербии со счетом 3-0.

Самой результативной в финале в составе россиянок с 12 очками стала Анна Котикова.

В последний раз в этой возрастной категории сборная России побеждала в 1994 году.

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