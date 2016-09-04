Россиянка Козыдуб завоевала серебро на этапе Гран-при по плаванию на открытой воде

РИМ, 4 сентября. /ТАСС/. Россиянка Ольга Козыдуб заняла второе место на третьем этапе Гран-при по плаванию на открытой воде, который прошел в Италии. Спортсменкам нужно было преодолеть 36 км по Неаполитанскому заливу между Неаполем и островом Капри.

Первой финишировала аргентинка Пилар Гейо. Третье место заняла итальянка Илария Раймонди.