Сборная Германии разгромила команду Норвегии в матче отбора ЧМ-2018 по футболу

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ОСЛО, 4 сентября. /ТАСС/. Сборная Германии по футболу одержала победу над командой Норвегии со счетом 3:0 в матче первого тура отборочного турнира чемпионата мира 2018 года. Встреча группы С проходила в Осло.
Мячи забили Томас Мюллер (16-я и 60-я минуты) и Джошуа Киммих (45).
В еще одном матче группы С сборная Чехии дома сыграла вничью с командой Северной Ирландии со счетом 0:0.
В воскресенье также состоялись матчи Мальта - Шотландия (1:5), Румыния - Черногория (1:1).
Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Сочи, Калининграде, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Волгограде и Самаре.