Российский арбитр Карасев обслужит матч квалификации ЧМ-2018 по футболу Израиль - Италия

ЖЕНЕВА, 5 сентября. /ТАСС/. Бригада российского арбитра Сергея Карасева обслужит матч отборочного турнира чемпионата мира 2018 года по футболу между сборными Израиля и Италии. Об этом сообщает официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Ассистентами Карасева будут Антон Аверьянов и Тихон Калугин, резервный судья - Алексей Николаев.

Матч группы G Израиль - Италия пройдет 5 сентября в Хайфе, начало - в 21:45 мск.

В европейской квалификации чемпионата мира 52 сборные разделены на девять групп: семь включают шесть команд и две - пять. Победители получат прямую путевку на турнир в Россию. Еще четыре участника определятся в стыковых матчах между восьмью лучшими командами, занявшими в своих группах второе место (в расчет не будут приниматься очки, добытые в играх с победителем группы). Сборная России, как команда страны-организатора чемпионата мира 2018 года, освобождена от участия в отборе и автоматически примет участие в финальном турнире.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Сочи, Калининграде, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Волгограде и Самаре.

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