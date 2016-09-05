Испанец Надаль не смог выйти в 1/4 финала Открытого чемпионата США по теннису

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НЬЮ-ЙОРК, 5 сентября. /ТАСС/. Испанский теннисист Рафаэль Надаль уступил в четвертом круге Открытого чемпионата США (общий призовой фонд - $46,3 млн) французу Люке Пуи.
Француз, "посеянный" на турнире под 24-м номером, победил четвертую "ракетку" турнира со счетом 6:1, 2:6, 6:4, 3:6, 7:6 (8:6). Встреча продолжалась 4 часа 11 минут.
В четвертьфинале соперником Пуи станет его соотечественник Гаэль Монфис (10).
Надаль побеждал на турнире в 2010 и 2013 годах.
Открытый чемпионат США по теннису завершится 11 сентября. Турнир проходит в 136-й раз и является четвертым и последним в сезоне этапом серии Большого шлема.