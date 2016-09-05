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Кербер обыграла Квитову и вышла в 1/4 финала Открытого чемпионата США по теннису

Спорт
5 сентября, 5:11 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 5, сентября. /ТАСС
Встреча продолжалась 1 час 30 минут
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НЬЮ-ЙОРК, 5 сентября. /ТАСС/. Немецкая теннисистка Ангелик Кербер вышла в 1/4 финала Открытого чемпионата США (общий призовой фонд - $46,3 млн), который проходит в Нью-Йорке.

В четвертом круге Кербер победила чешскую теннисистку Петру Квитову со счетом 6:3, 7:5. Встреча продолжалась 1 час 30 минут.

В 1/4 финала Кербер встретится с представительницей Италии Робертой Винчи, имеющей 7-й номер "посева" на турнире.

Открытый чемпионат США завершится 11 сентября. Турнир является четвертым и последним в сезоне этапом серии Большого шлема и проходит в 136-й раз.

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