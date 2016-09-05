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Хоккеист Куликов считает, что Кубок мира выиграть сложнее, чем Олимпиаду

Спорт
5 сентября, 9:25 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов
Кубок мира пройдет в Торонто с 17 сентября по 1 октября
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 сентября. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Победить на Кубке мира по хоккею более сложная задача, чем выиграть олимпийский турнир. Такое мнение ТАСС высказал защитник сборной России и клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Баффало Сэйбрз" Дмитрий Куликов.

Кубок мира пройдет в Торонто с 17 сентября по 1 октября. Сборная России сыграет в группе В с командами Финляндии, Швеции и сборной Северной Америки, составленной из игроков США и Канады не старше 23 лет.

"Очень престижно попасть на Олимпиаду и в миллион раз престижней на ней победить. Но Кубок мира будет трудней выиграть, чем Олимпиаду, учитывая, что там сыграет в том числе и сборная Европы, собирающая всех лучших из команд, которые неконкурентоспособны на Олимпиаде, - сказал Куликов. - У той же сборной Дании не было бы шансов что-то выиграть на Олимпийских играх".

По словам Куликова, исход выступления команд на турнире будет зависеть от физической подготовки. "Тот, кто лучше провел в этом плане лето, будет иметь превосходство на турнире. Понятно, что хорошие игроки всегда в лучшей форме, на то они и лучшие в мире", - отметил он.

Российские хоккеисты могут хорошо сыграть в обороне на турнире за счет бойцовских качеств, считает Куликов. "У нас нет защитников мирового уровня, выигрывавших "Норрис Трофи" (приз лучшему защитнику НХЛ. - Прим. ТАСС), как у шведов и канадцев. Но нам может помочь работоспособность, самоотверженность, если будем защищать ворота, не жалея себя", - пояснил он.

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