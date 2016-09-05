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Хоккеист Марченко рассказал, что переговоры о новом контракте с "Детройтом" прошли быстро

Спорт
5 сентября, 7:28 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов
"Уже в июне было понятно, что есть контракт, который можно подписать и не думать об этом", - заявил спортсмен
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 сентября. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Переговоры о новом контракте между защитником сборной России Алексеем Марченко и клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Детройт Ред Уингз" прошли достаточно быстро. Об этом хоккеист рассказал ТАСС.

Марченко выступает за "Детройт" с 2013 года. Прошедшим летом истек его двухлетний контракт, о новом соглашении на три года было объявлено в начале июля.

"Удалось достаточно быстро договориться в течение месяца. Уже в июне было понятно, что есть контракт, который можно подписать и не думать об этом", - сказал Марченко.

По словам игрока, настроение перед Кубком мира у него боевое. Турнир пройдет в Торонто с 17 сентября по 1 октября.

"Очень приятно быть участником такого турнира, где собираются все лучшие игроки. Хотелось бы его выиграть, и будем стараться играть на победу в каждом матче. Думаю, все знают, что у нас очень хорошее нападение, здорово играют вратари, а мы будем им помогать", - отметил он.

Марченко рассказал, что в "Детройте" все хотели, чтобы в команде остался Павел Дацюк. Форвард в середине июня объявил о завершении карьеры в НХЛ и вернулся на родину, подписав контракт со СКА.

"Жизнь продолжается, надо двигаться вперед. Уходили и Айзерман с Лидстремом, но продолжали играть. Понятно, что все хотели, чтобы Паша остался, но ничто не вечно", - подчеркнул он.

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