Новак Джокович вышел в 1/4 финала Открытого чемпионата США по теннису

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НЬЮ-ЙОРК, 5 сентября. /ТАСС/. Сербский теннисист Новак Джокович вышел в 1/4 финала Открытого чемпионата США (общий призовой фонд - $46,3 млн), который проходит в Нью-Йорке.
Серб, "посеянный" на турнире под первым номером, обыграл британца Кайла Эдмунда со счетом 6:2, 6:1, 6:4. Матч продолжался 1 час 58 минут.
Следующим соперником Джоковича станет француз Жо-Вилфрид Тсонга (9).
Джокович является действующим победителем Открытого чемпионата США. Год назад в финале он обыграл швейцарца Роджера Федерера.
Открытый чемпионат США завершится 11 сентября. Турнир является четвертым и последним в сезоне этапом серии Большого шлема и проходит в 136-й раз.