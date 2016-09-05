Новак Джокович вышел в 1/4 финала Открытого чемпионата США по теннису

НЬЮ-ЙОРК, 5 сентября. /ТАСС/. Сербский теннисист Новак Джокович вышел в 1/4 финала Открытого чемпионата США (общий призовой фонд - $46,3 млн), который проходит в Нью-Йорке.

Серб, "посеянный" на турнире под первым номером, обыграл британца Кайла Эдмунда со счетом 6:2, 6:1, 6:4. Матч продолжался 1 час 58 минут.

Следующим соперником Джоковича станет француз Жо-Вилфрид Тсонга (9).

Джокович является действующим победителем Открытого чемпионата США. Год назад в финале он обыграл швейцарца Роджера Федерера.

Открытый чемпионат США завершится 11 сентября. Турнир является четвертым и последним в сезоне этапом серии Большого шлема и проходит в 136-й раз.