IPC продолжает процесс разработки условий для восстановления членства ПКР

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МОСКВА, 5 сентября. /Корр. ТАСС Евгений Ионов/. Международный паралимпийский комитет (IPC) до сих пор находится в процессе разработки критериев для восстановления членства Паралимпийского комитета России (ПКР) в составе организации. Об этом ТАСС заявил пресс-секретарь IPC Крэйг Спенс.
"IPC по-прежнему находится в процессе разработки условий, которые должен будет выполнить ПКР для восстановления членства в составе международной организации, - подчеркнул Спенс. - Согласно регламенту, членство ПКР в составе IPC будет немедленно восстановлено сразу после решения руководства IPC о том, что Россия снова может выполнять свои членские обязательства в полном объеме".
IPC дисквалифицировал ПКР и не допустил российских спортсменов к участию в Играх 2016 года. Попытки оспорить данное решение в суде ни к чему не привели. IPC отказал более чем 175 российским паралимпийцам в индивидуальном допуске к участию в Играх в Рио-де-Жанейро, 34 атлета подали иски в Спортивный арбитражный суд.
Решение IPC было вынесено по итогам доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. 22 июля IPC открыл дело в отношении ПКР в связи с получением от WADA имен 35 российских паралимпийцев, которые упоминаются в докладе Макларена.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в России в связи с недопуском команды к Играм в Рио-де-Жанейро будут организованы специальные соревнования для паралимпийцев, на которых они смогут показать свое мастерство, причем призовые на соревнованиях будут идентичны олимпийским. Турнир состоится на спортивных объектах Подмосковья 8-9 сентября, церемония открытия пройдет 7 сентября в московском "Крокус Сити Холле".