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Якушев: избрание Тюмени столицей ЧМ-2021 по биатлону является всероссийским событием

Спорт
5 сентября, 10:32 UTC+3 КИШИНЕВ корр. ТАСС, Иван Пучков
Тюмень в голосовании обошла Поклюку и Нове-Место
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КИШИНЕВ, 5 сентября. /Спец. корр. ТАСС Иван Пучков/. Выбор Тюмени в качестве места проведения чемпионата мира по биатлону 2021 года является событием всероссийского масштаба. Таким мнением с ТАСС поделился губернатор Тюменской области Владимир Якушев.

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В воскресенье на 12-м конгрессе Международного союза биатлонистов (IBU) в Кишиневе Тюмень в голосовании обошла Поклюку (Словения) и Нове-Место (Чехия). Ранее на конгрессе IBU итальянский Антхольц получил право принять чемпионат мира 2020 года.

"Было очень тяжело и сложно вести переговоры со странами на тему проведения чемпионата мира в Тюмени, так как допинговая история дает о себе знать. Конечно, Европа категорически настроена, чтобы такие форумы не проводились в России, это показало и голосование, ровно 25 голосов (из 49) - тютелька в тютельку. Одержать победу в первом туре было непросто. Сейчас предстоит в первую очередь Министерству спорта РФ и руководителям федераций очень серьезно работать над имиджевой составляющей, сегодня мы должны не плакаться, что нас везде душат, а просто нужно засучить рукава и работать", - сказал Якушев.

"Выбор российского города (в качестве места проведения ЧМ-2021) является событием не только тюменского масштаба. Мы дождались этого решения. Получить соревнования в такой непростой период для России - это исторические событие", - добавил Якушев.

Конгресс IBU проходил в Кишиневе с 1 по 4 сентября.

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