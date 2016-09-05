Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.09:
$ 65.87
€ 73.72
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Василевскому было бы интересно сыграть на КМ по хоккею против американца Бишопа

Спорт
5 сентября, 9:53 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов
Кубок мира пройдет в Торонто с 17 сентября по 1 октября
Материал из 1 страницы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 сентября. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Вратарю сборной России и клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Тампа-Бэй Лайтнинг" Андрею Василевскому было бы интересно сыграть на Кубке мира против своего одноклубника американца Бена Бишопа. Об этом Василевский рассказал ТАСС.

Кубок мира пройдет в Торонто с 17 сентября по 1 октября. Сборные России и США сыграют на предварительном этапе в разных группах. В групповом раунде одним из соперников россиян будет сборная Северной Америки, составленная из игроков Канады и США не старше 23 лет, в тренерский штаб команды входит и главный тренер "Тампы" Джон Купер.

"Особого значения тому, что могу сыграть против Купера, не придаю. Скорее мне было бы интересней сыграть против Бена Бишопа, - сказал Василевский. - Но сначала надо показать себя на сборах и играх перед турниром, что я могу быть полезен сборной России. Семен (Варламов) и Сергей (Бобровский) - одни из лучших вратарей НХЛ, поэтому сначала надо составить конкуренцию им, что очень сложно".

Вратарь рассказал, что в отличие от партнеров по сборной Варламова и Бобровского, у него нет пока вратарского шлема, заготовленного для Кубка мира. "Он у меня будет уже после приезда в Торонто, уже раскрашенный. Просто меня никто и не спрашивал, хочу ли я раскрашивать шлем под сборную, но я пока сам об этом не задумывался", - отметил 22-летний голкипер.

К новому сезону вратарь готовился в столице Канады. "Уже несколько лет я летаю в Оттаву, занимаюсь по собственной программе с личными тренерами. В Россию прилетел только недавно", - подчеркнул он.

Российские хоккеисты начинают подготовку к Кубку мира 5 сентября в Санкт-Петербурге. В ходе нее россияне сыграют три контрольных матча: с командами Чехии (8 и 10 сентября) и Канады (14 сентября).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Темы
Кубок мира по хоккею
В других СМИ
Реклама
Фото
9
Звезды хоккея на гала-матче ВЭФ-2016 собрали 700 тыс. рублей для пострадавших в Приморье
11
"Автомобилист" победил "Салават Юлаев" в матче регулярного чемпионата КХЛ
5
Забег в защиту амурского тигра и дальневосточного леопарда состоялся в рамках ВЭФ
Выборы-2016
Выборы в Госдуму: рассказываем за 90 секунд
"Президент не справится один": детский взгляд на выборы
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Reuters: встреча Обамы и Путина прошла в "деловом тоне"
2
Путин считает, что новый лидер страны должен быть "зрелым молодым человеком"
3
Три тысячи студентов из Иордании решили перевестись из вузов Украины в КФУ
4
Обама прокомментировал инцидент с трапом во время прибытия на саммит G20
5
Песков рассказал о встрече Путина и Обамы в кулуарах саммита G20
6
Миллер: Турция дает возможность поставок по "Турецкому потоку" на границу с Грецией
7
На севере Москвы пенсионер застрелил в ссоре соседа по коммуналке
Темы дня
Реклама