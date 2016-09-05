Василевскому было бы интересно сыграть на КМ по хоккею против американца Бишопа

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 сентября. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Вратарю сборной России и клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Тампа-Бэй Лайтнинг" Андрею Василевскому было бы интересно сыграть на Кубке мира против своего одноклубника американца Бена Бишопа. Об этом Василевский рассказал ТАСС.

Кубок мира пройдет в Торонто с 17 сентября по 1 октября. Сборные России и США сыграют на предварительном этапе в разных группах. В групповом раунде одним из соперников россиян будет сборная Северной Америки, составленная из игроков Канады и США не старше 23 лет, в тренерский штаб команды входит и главный тренер "Тампы" Джон Купер.

"Особого значения тому, что могу сыграть против Купера, не придаю. Скорее мне было бы интересней сыграть против Бена Бишопа, - сказал Василевский. - Но сначала надо показать себя на сборах и играх перед турниром, что я могу быть полезен сборной России. Семен (Варламов) и Сергей (Бобровский) - одни из лучших вратарей НХЛ, поэтому сначала надо составить конкуренцию им, что очень сложно".

Вратарь рассказал, что в отличие от партнеров по сборной Варламова и Бобровского, у него нет пока вратарского шлема, заготовленного для Кубка мира. "Он у меня будет уже после приезда в Торонто, уже раскрашенный. Просто меня никто и не спрашивал, хочу ли я раскрашивать шлем под сборную, но я пока сам об этом не задумывался", - отметил 22-летний голкипер.

К новому сезону вратарь готовился в столице Канады. "Уже несколько лет я летаю в Оттаву, занимаюсь по собственной программе с личными тренерами. В Россию прилетел только недавно", - подчеркнул он.

Российские хоккеисты начинают подготовку к Кубку мира 5 сентября в Санкт-Петербурге. В ходе нее россияне сыграют три контрольных матча: с командами Чехии (8 и 10 сентября) и Канады (14 сентября).