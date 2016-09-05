Белозеров: ситуация в ФК "Локомотив" с приходом нового руководства стабилизируется

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МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Ситуация в футбольном клубе "Локомотив" стабилизируется после прихода нового руководства. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС высказал президент РЖД Олег Белозеров.
В августе президентом "Локомотива" был назначен бывший гендиректор компании "Лига-ТВ" Илья Геркус, сменивший Ольгу Смородскую, которая занимала данную должность с 2010 года. Спортивным директором московского клуба стал Игорь Корнеев, а на пост главного тренера команды вернулся Юрий Семин.
"Не скажу, что часто хожу на стадион, но мои визиты почти всегда совпадали с победами нашей команды, видимо, приношу удачу. Если же без шуток, то я, конечно, не равнодушен к "Локомотиву", это наша гордость. Клуб переживает не очень простые времена, но кому сейчас легко? Ситуация с приходом нового руководства наверняка стабилизируется", - сказал Белозеров.
Глава РЖД отметил, что компания поддерживает не только футбол, но и команды в хоккее, волейболе, баскетболе, пляжном футболе. "Весь вопрос, как правильнее финансировать спорт, чтобы расходы не легли тяжелым бременем на компанию и не нарушали принципы Fair play, - сказал он.
"Локомотив" в последний раз выигрывал чемпионат России по футболу в 2004 году. В первенстве страны сезона-2016/17 команда занимает девятое место после пяти туров, четыре раза сыграв вничью и одержав одну победу - над "Краснодаром" 28 августа (2:1) в первом матче после возвращения Семина. В шестом туре "Локомотив" сразится с московским "Спартаком", встреча состоится 11 сентября.