Хенрик Седин станет капитаном сборной Швеции на Кубке мира по хоккею

СТОКГОЛЬМ, 5 сентября. /ТАСС/. Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Ванкувер Кэнакс" Хенрик Седин назначен капитаном сборной Швеции на Кубок мира, который пройдет в Торонто. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Шведской ассоциации хоккея.

Ранее стало известно, что турнир из-за травмы пропустит прежний капитан команды Швеции нападающий Хенрик Зеттерберг.

Первым ассистентом 35-летнего Седина стал его брат- близнец форвард Даниэль Седин, также выступающий за "Кэнакс", вторым - защитник Эрик Карлссон из "Оттавы Сенаторз".

Хенрик Седин также является капитаном "Ванкувера", за который выступает с 2005 года. В составе сборной Швеции он становился чемпионом мира 2013 года и победителем Олимпийских игр 2006 года в Турине.

Кубок мира по хоккею пройдет с 17 сентября по 1 октября. Соперниками сборной Швеции по группе станут команды России, Финляндии и сборная молодых звезд Северной Америки.