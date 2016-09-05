Жуков: атака на российский спорт продолжится и в будущем, к ней нужно готовиться

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НОВОСИБИРСК, 5 сентября. /ТАСС/. Глава Олимпийского комитета России Александр Жуков выразил уверенность, что атаки на российских спортсменов, в том числе связанные с обвинениями в допинге, продолжатся и на предстоящих Олимпиадах в Южной Корее и Японии. К ним нужно готовиться заранее, сообщил он в понедельник журналистам в Новосибирске.
"Я не сомневаюсь, что атака на наш спорт будет продолжаться, в том числе по тому же самому направлению. Сейчас у нас создана независимая антидопинговая комиссия во главе с Виталием Георгиевичем Смирновым. Это первое действие, которое необходимо предпринять, чтобы в полной мере восстановить репутацию нашего спорта, восстановить антидопинговую систему", - сказал он.
Жуков напомнил, что 8 сентября состоится первое заседание новой комиссии. В будущем она будет активно взаимодействовать с международными организациями, в том числе с МОК и WADA, также есть идея по привлечению иностранных специалистов.
"Нам нужно восстановить нашу антидопинговую систему. Вернуть РУСАДА в полном объеме ее права, аккредитацию, лаборатории", - заключил Жуков.