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Жуков: атака на российский спорт продолжится и в будущем, к ней нужно готовиться

Спорт
5 сентября, 11:51 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 5, сентября. /ТАСС
"Нам нужно восстановить нашу антидопинговую систему. Вернуть РУСАДА в полном объеме ее права, аккредитацию, лаборатории", - заключил глава Олимпийского комитета России
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Александр Жуков

Александр Жуков

© Станислав Красильников/ТАСС

НОВОСИБИРСК, 5 сентября. /ТАСС/. Глава Олимпийского комитета России Александр Жуков выразил уверенность, что атаки на российских спортсменов, в том числе связанные с обвинениями в допинге, продолжатся и на предстоящих Олимпиадах в Южной Корее и Японии. К ним нужно готовиться заранее, сообщил он в понедельник журналистам в Новосибирске.

"Я не сомневаюсь, что атака на наш спорт будет продолжаться, в том числе по тому же самому направлению. Сейчас у нас создана независимая антидопинговая комиссия во главе с Виталием Георгиевичем Смирновым. Это первое действие, которое необходимо предпринять, чтобы в полной мере восстановить репутацию нашего спорта, восстановить антидопинговую систему", - сказал он.

Жуков напомнил, что 8 сентября состоится первое заседание новой комиссии. В будущем она будет активно взаимодействовать с международными организациями, в том числе с МОК и WADA, также есть идея по привлечению иностранных специалистов.

"Нам нужно восстановить нашу антидопинговую систему. Вернуть РУСАДА в полном объеме ее права, аккредитацию, лаборатории", - заключил Жуков.

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