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Лукашенко: Белоруссия готова принять чемпионат мира по хоккею в 2021 или 2022 году

Спорт
5 сентября, 12:40 UTC+3 МИНСК /Корр. ТАСС, Лариса Ключникова
По словам президента, это "будет лучший чемпионат мира, у Белоруссии все для этого есть"
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко

© Михаил Метцель/ТАСС

МИНСК, 5 сентября. /Корр. ТАСС Лариса Ключникова/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности принять в стране на достойном уровне чемпионат мира по хоккею в 2021 или 2022 году. Об этом он заявил в понедельник на встрече с президентом Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазелем.

"Если мы будем соответствовать всем международным критериям, которые международная федерация предъявляет тем, кто принимает чемпионаты мира, то мы будем благодарны, если в 2021 или 2022 году мы снова примем чемпионат мира", - сказал президент. По его словам, это "будет лучший чемпионат мира, у Белоруссии все для этого есть". Лукашенко поблагодарил IIHF за все то, что организация сделала для Белоруссии. "Мы со своим нынешним хоккеем не заслуживаем того внимания, которое вы уделяете нашей стране", - сказал он.

Лукашенко пообещал, что в ближайшие 2-3 года ситуация изменится. "Мы наведем порядок в спорте и в хоккее в частности, разберемся со всеми функционерами, которые, наверное, немножко зажирели", - сказал он. Президент прокомментировал игру белорусских хоккеистов в решающем матче квалификационного турнира к зимним Олимпийским играм 4 сентября, которые уступили соперниками из Словении со счетом 2:3 (по буллитам) и не поедут на Олимпиаду-2018. "Так должно было случиться, вместо того, чтобы всем заниматься и готовиться к этим Играм, они, видимо, на югах отдыхали, - сказал Лукашенко. - Кто хотел выиграть и поехать на Олимпиаду, тот выиграл".

По словам Лукашенко, система подготовки белорусских хоккеистов нуждается в реформировании. "Мы очень серьезно, что касается концепции, тактики, стратегии хоккея проигрываем заокеанским спортсменам, - отметил он. - Нам надо серьезнейшим образом обратить внимание на систему подготовки спортсменов, хоккеистов - прежде всего, заимствуя опыт канадцев и американцев, они играют совершенно в другой хоккей".

Президент IIHF Рене Фазель сообщил, что Международная федерация хоккея всерьез рассматривает возможность проведения в Белоруссии чемпионата мира по хоккею в 2021 или 2022 году. "Мы всерьез рассматриваем возможность проведения в Белоруссии чемпионата мира по хоккею в 2021 или 2022 году", - сказал Фазель.

Ранее сообщалось, что Белоруссия подала заявку на проведение у себя ЧМ по хоккею в 2021 году, а при неудаче будет претендовать на проведение в 2022-м. В 2014 году Белоруссия уже принимала мировое первенство.

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