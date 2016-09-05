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Мутко: переговоры о футбольном матче Россия - Румыния завершены, составляется контракт

Спорт
5 сентября, 12:15 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Екатерина Мухлынина
Матч между командами России и Румынии должен пройти 14 ноября в Сочи
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© Александр Демьянчук/ТАСС

МОСКВА, 5 сентября. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Переговоры с Федерацией футбола Румынии относительно проведения товарищеского матча между сборными России и Румынии завершены, начата процедура составления контракта. Об этом ТАСС сообщил глава Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.

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"Все переговоры относительно товарищеского матча со сборной Румынии уже завершены, - сказал Мутко. - Сейчас делается контракт, соглашение о проведении матча".

Матч между командами России и Румынии должен пройти 14 ноября в Сочи.

Сборная России, которая освобождена от квалификации чемпионата мира 2018 года как хозяйка турнира, проведет один товарищеский матч в сентябре (6 сентября, Москва, с командой Ганы) и один - в октябре (9 октября, Краснодар, с командой Коста-Рики).

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