Мутко: переговоры о футбольном матче Россия - Румыния завершены, составляется контракт

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МОСКВА, 5 сентября. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Переговоры с Федерацией футбола Румынии относительно проведения товарищеского матча между сборными России и Румынии завершены, начата процедура составления контракта. Об этом ТАСС сообщил глава Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.
"Все переговоры относительно товарищеского матча со сборной Румынии уже завершены, - сказал Мутко. - Сейчас делается контракт, соглашение о проведении матча".
Матч между командами России и Румынии должен пройти 14 ноября в Сочи.
Сборная России, которая освобождена от квалификации чемпионата мира 2018 года как хозяйка турнира, проведет один товарищеский матч в сентябре (6 сентября, Москва, с командой Ганы) и один - в октябре (9 октября, Краснодар, с командой Коста-Рики).