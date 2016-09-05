Новосибирцы Роман Власов и Миша Алоян вскоре начнут подготовку к Олимпиаде-2020 в Токио

Нетаньяху рассматривает предложение о проведении в РФ переговоров с главой ПалестиныМеждународная панорама 5 сентября, 13:39
ГМИИ им. Пушкина запустил прогулки по музею в виртуальной реальностиКультура 5 сентября, 13:37
Вертолет Ми-8 авиакомпании "Ямал" совершил вынужденную посадку в ЯНАОНовости Урала 5 сентября, 13:28
Пассажиропоток на Керченской переправе в январе-августе вырос на 28%Транспорт 5 сентября, 13:25
Минобрнауки хочет ввести штрафы в 100-300 тыс. руб. за нарушения на экзамене для мигрантовОбщество 5 сентября, 13:19
Первые после возобновления чартеров с Турцией туры проданы за считанные дниОбщество 5 сентября, 13:15
Источник: в офисе группы компаний "Ренова" Виктора Вексельберга идут обыскиПроисшествия 5 сентября, 13:11
Люди в зоне паводка в Приморье жалуются на цены и недостаток продуктовПроисшествия 5 сентября, 13:02
Россия может присоединиться к заморозке добычи нефти в случае принятия такого решенияЭкономика и бизнес 5 сентября, 12:59
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
НОВОСИБИРСК, 5 сентября. /ТАСС/. Новосибирские медалисты Олимпиады в Рио-де-Жанейро борец Роман Власов и боксер Миша Алоян готовы принять участие в следующих Олимпийских играх в Токио в 2020 году. Сейчас они восстанавливаются, но уже в ближайшее время приступят к тренировкам, сообщили спортсмены в понедельник журналистам.
"Первого сентября был на трех линейках и видел столько счастливых лиц детей и родителей, которые поздравляли, желали мне пройти еще один олимпийский цикл. Честно говоря, когда боролся в Рио, думал, что это последняя Олимпиада, она была очень тяжелая. Но, думаю, что нельзя отказываться от такой возможности", - сказал двукратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Власов.
Он назвал очень заманчивым возможность участия в третьей в своей карьере Олимпиаде. "Уже продумываем план, но пока восстанавливаюсь. В скором времени приступим к тренировочному процессу", - заключил Власов.
"Пока смотрим лайки в Instagram. Еще не начали подготовку, после четырехлетнего цикла нужно отдохнуть физически, психологически и, что очень важно, побыть с семьей. Через месяц начнем подготовку", - сказал Миша Алоян, на счету которого серебро Игр в Рио-де-Жанейро и бронза Олимпиады в Лондоне.