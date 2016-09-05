Новосибирцы Роман Власов и Миша Алоян вскоре начнут подготовку к Олимпиаде-2020 в Токио

НОВОСИБИРСК, 5 сентября. /ТАСС/. Новосибирские медалисты Олимпиады в Рио-де-Жанейро борец Роман Власов и боксер Миша Алоян готовы принять участие в следующих Олимпийских играх в Токио в 2020 году. Сейчас они восстанавливаются, но уже в ближайшее время приступят к тренировкам, сообщили спортсмены в понедельник журналистам.

"Первого сентября был на трех линейках и видел столько счастливых лиц детей и родителей, которые поздравляли, желали мне пройти еще один олимпийский цикл. Честно говоря, когда боролся в Рио, думал, что это последняя Олимпиада, она была очень тяжелая. Но, думаю, что нельзя отказываться от такой возможности", - сказал двукратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Власов.

Он назвал очень заманчивым возможность участия в третьей в своей карьере Олимпиаде. "Уже продумываем план, но пока восстанавливаюсь. В скором времени приступим к тренировочному процессу", - заключил Власов.

"Пока смотрим лайки в Instagram. Еще не начали подготовку, после четырехлетнего цикла нужно отдохнуть физически, психологически и, что очень важно, побыть с семьей. Через месяц начнем подготовку", - сказал Миша Алоян, на счету которого серебро Игр в Рио-де-Жанейро и бронза Олимпиады в Лондоне.