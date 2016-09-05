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"Терек" подтвердил, что проведет матч чемпионата России на новом домашнем стадионе ЦСКА

Спорт
5 сентября, 12:58 UTC+3 ГРОЗНЫЙ ГРОЗНЫЙ 5, сентября. /ТАСС
Об этом армейская команда информировала "Терек" в официальном письме
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Футбольный стадион ЦСКА

Футбольный стадион ЦСКА

© Александр Щербак/ТАСС

ГРОЗНЫЙ, 5 сентября. /ТАСС/. Руководство "Терека" подтвердило, что матч шестого тура чемпионата России по футболу против московского ЦСКА пройдет на новом домашнем стадионе армейцев. Об этом сообщает пресс-служба грозненцев.

"Матч шестого тура чемпионата России между командами ЦСКА (Москва) - "Терек" (Грозный) состоится 10 сентября на новом стадионе армейского клуба - "Арена ЦСКА". Об этом армейская команда информировала "Терек" в официальном письме. Начало матча в 20:30 мск", - говорится в сообщении.

В первом матче на новой арене ЦСКА в воскресенье в товарищеской встрече победил столичное "Торпедо" со счетом 3:0. Игра проходила без зрителей.

Стадион ЦСКА был сдан в эксплуатацию в середине августа, вместимость арены - около 30 тысяч зрителей. Арену на 3-й Песчаной улице (Северный административный округ) начали строить в 2007 году. Помимо футбольного стадиона, в комплекс войдут детско-юношеская спортивная школа, музей ФК ЦСКА, гостиница, рестораны и кафе, фирменный магазин атрибутики, медицинский центр. В юго-западной части комплекса была возведена 38-этажная офисная башня в форме футбольного кубка.

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