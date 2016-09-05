Источник: Каррера определит состав тренерского штаба ФК "Спартак" после 11 сентября

МОСКВА, 5 сентября. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Главный тренер футбольного клуба "Спартак" Массимо Каррера определится с кандидатами в тренерский штаб команды после матча чемпионата России по футболу с "Локомотивом", который пройдет 11 сентября. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к клубу.

Каррера был назначен главным тренером "Спартака" в августе. Помимо 52-летнего итальянца, в тренерский штаб красно-белых входят Роман Пилипчук, Джанлука Риоми (тренер вратарей) Хавьер Нойа Сальсес (тренер по физической подготовке).

"Каррера думает над тем, кто будет помогать ему в работе. Окончательная ясность с кандидатами в тренерский штаб наступит после матча с "Локомотивом", - сказал источник.

Официальный комментарий пока получить не удалось.

"Спартак" занимает первое место в чемпионате России сезона-2016/17 после пяти туров, набрав 13 очков.