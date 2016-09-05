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Олимпийский чемпион борец Алексей Мишин решил взять паузу в карьере

Спорт
5 сентября, 13:10 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Вероника Советова
Ранее в СМИ появилась информация о том, что борец, выступающий в весовой категории до 85 кг, завершает карьеру
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МОСКВА, 5 сентября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Олимпийский чемпион 2004 года борец греко-римского стиля Алексей Мишин, который не смог попасть в состав сборной России на Игры в Рио-де-Жанейро, решил взять паузу и обдумать перспективы своей спортивной карьеры. Об этом Мишин рассказал ТАСС.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что борец, выступающий в весовой категории до 85 кг, завершает карьеру.

"Эта информация несколько преждевременна, - рассказал Мишин. - Я просто беру паузу, чтобы обдумать дальнейшие планы, восстановить здоровье и нервы. Мне надо побыть с семьей, из-за предолимпийской гонки я не помню, когда отдыхал в последний раз".

Как напомнил Мишин, четыре года назад, после Олимпиады в Лондоне 2012 года, многие также говорили о завершении его карьеры. Но к 2016 году, в 37 лет, он стал одним из самых реальных претендентов на место в олимпийской сборной, завоевав лицензию на Игры в Рио-де-Жанейро.

"История повторяется, но, как вы заметили, я не завершил выступления и в нынешнем олимпийском цикле показывал результаты, - отметил он. - Планирую ли я в будущем тренерскую карьеру? Пока я являюсь спортсменом- инструктором в ЦСКА. Может быть, в дальнейшем и попробую себя на тренерском поприще, время покажет".

Мишин - чемпион Олимпиады - 2004, чемпион мира 2007 года, шестикратный чемпион Европы. В финале Олимпиады-2016 в весе 85 кг чемпионом Игр стал россиянин Давит Чакветадзе.

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Олимпийские и Паралимпийские игры 2016 года
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