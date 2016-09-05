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Полпред президента РФ: Красноярский край успеет подготовиться к Универсиаде-2019

Спорт
5 сентября, 13:17 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 5, сентября. /ТАСС
Накануне в Красноярске Меняйло посетил Академию биатлона, площадку "Платинум-Арены", фан-парк "Бобровый лог" и спорткомплекс "Горный"
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КРАСНОЯРСК, 5 сентября. /ТАСС/. Красноярский край успеет подготовиться к проведению Универсиады 2019 года. Об этом в понедельник сообщил журналистам представитель президента в Сибирском федеральном округе (СФО) Сергей Меняйло во время визита в Красноярск.

"Есть определенные трудности и отставания (в подготовке. - Прим. ТАСС), но это технические проблемы. Не сомневаюсь, что Красноярский край с ними справится", - сказал Меняйло.

Накануне Меняйло посетил Академию биатлона, площадку "Платинум-Арены", фан-парк "Бобровый лог" и спорткомплекс "Горный". Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский сообщил полпреду, что в подготовку к Универсиаде будет вложено до 50 млрд рублей, в том числе 31,5 млрд рублей из федерального бюджета.

Полпред отметил, что его визит в Красноярск носит ознакомительный характер.

Всемирные зимние студенческие игры пройдут в Красноярске в марте 2019 года. Для соревнований построят или реконструируют 20 спортивных, медицинских, транспортных объектов. В России проходили две летние Универсиады: в 1973 году в Москве и в 2013 году в Казани.

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