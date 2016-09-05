Россиянин Махов не планирует выступать в борьбе и UFC в ближайшие полгода

МОСКВА, 5 сентября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Билял Махов в ближайшие полгода не планирует выступать ни в составе сборной России по борьбе, ни в смешанных единоборствах по версии Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Как сообщил ТАСС Махов, это время он посвятит семье и только потом определится с дальнейшими планами.

"Я беру паузу минимум на ближайшие полгода, - сообщил Махов. - Пришла пора уделить время своей семье. А уже потом будем определяться с дальнейшей карьерой".

Как Махов сообщал ранее ТАСС, после Игр-2016 он планировал выступления в UFC.

Махов - бронзовый призер Олимпийских игр в Лондоне в весовой категории до 120 кг, трехкратный чемпион мира, чемпион Европы по вольной борьбе. В греко-римской борьбе он дважды становился бронзовым призером чемпионатов мира - в Ташкенте (2014) и Лас-Вегасе (2015). Борец являлся одним из явных фаворитов Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро, завоевав для сборной России лицензии в своем весе как в греко-римской, так и в вольной борьбе. Однако в предварительном раунде олимпийского турнира по вольной борьбе сенсационно проиграл украинцу Алену Засеву по последнему действию (2:2).