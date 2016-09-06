Онлайн-трансляция товарищеского матча между сборными России и Ганы

Эпизод из матча между сборными России и Ганы © Артем Коротаев/ТАСС

Первый тайм подошел к концу!

45. На исходе тайма россияне пытались провести скоростную атаку, но Александр Самедов в борьбе с двумя соперниками потерял мяч.

43. Вратарь спас сборную Ганы после удара Алана Дзагоева из пределов штрафной.

41. Перекладина спасла сборную России от пропущенного гола. Кристиан Атсу едва не повторил трюк, который привел к голу Марека Гамшика в ворота россиян на Евро-2016 - обошлось.

40. Дважды за одну минуту ганцы угрожали воротам Игоря Акинфеева. Эти моменты нельзя назвать голевыеми, но было напряженно.

39. Едва прессинг на линии штрафной сборной Ганы не привел к опасности у ворот Адама Куараси.

36. Пытаются игроки африканской команды успокоить игру, катают мяч на своей половине поля.

33. Отличный момент мог возникнуть у ворот сборной Ганы, но Мубарак Вакассо в своей штрафной чисто отобрал мяч у Алана Дзагоева.

31. Андрей Семенов едва не организовал пожар в своей штрафной, в подкате прерывая проникающую передачу. Кристиан Атсу не догнал его. Угловой.

30. Юрий Газинский после выноса из штрафной ганцев нанес удар в касание - выше ворот.

29. Отличную контратаку провела сборная России, но пас Федора Смолова на Романа Шишкина получился неудачным - защитник прервал его.

28. Ганцы взяли мяч под контроль, провели позиционную атаку, но защитники сумели отобрать мяч. После удара со средней дистанции у Игоря Акинфеева нет работы.

23. Свалили Александра Самедова на линии штрафной, но свисток судьи промолчал. Россияне попытались организовать атаку вторым темпом, но проходу Юрия Жиркова помешал лежащий на газоне партнер по команде.

20. ГОООООЛ!!! Удалась россиянам отличная контратака. Федор Смолов обыгрался с Александром Самедовым, получил обратную передачу и в касание пробил в ближний угол ворот Адама Куараси.

19. Алан Дзагоев подобрал мяч после выноса из штрафной и пробил - мимо ворот.

18. Африйе Аква в подкате остановил проход Юрия Жиркова, могло быть очень опасно. Не справься защитник, у россиян появился бы оперативный простор для развития неплохой атаки.

16. Здорово в стенку сыграли Алан Дзаоев и Федор Смолов, но полузащтника в штрафной накрыли защитники. У него не было времени осмотреться и нанести удар.

15. За счет высокого прессинга сборная России отобрала мяч у соперника и провела позиционную атаку. С владением проблем нет, но по количеству подходов к воротам оппонентов преимущество за ганцами.

12. Роман Шишкин "зевнул" оппонента. Франк Ачимпонг не дотянулся до мяча.

11. Александр Самедов совершил забег по правой бровке, но продольная передача не нашла никого из партнеров.

9. Потеря Романа Шишкина привела к первому моменту у ворот сборной России. Игорь Акинфеев спокойно поймал мяч, посланный в створ ворот со средней дистанции.

8. Федор Смолов ворвался в штрафную по левому флангу и пытался технично пробить в дальний угол - неудачно. Возможно, зря форвард не отдавал передачу - пара партнеров были готовы замкнуть прострел.

5. Попытались россияне усилиями Романа Шишкина и Александра Самедова провести атаку, но ганцы были внимательны в обороне.

3. Передача из глубины поля последовала на левый фланг на Франка Ачимпонга. Пас оказался слишком сильный.

2. Россияне спокойно перекатывали мяч у своих ворот, соперник пошел в прессинг и едва не пропустил стремительную атаку.

1. Прозвучал стартовый свисток! Первый домашний матч сборной России под руководством Станислава Черчесова начался.

Добрый вечер, уважаемые читатели! ТАСС ведет онлайн-трансляцию товарищеского матча между футбольными сборными России и Ганы. Встреча пройдет на стадионе "Локомотив" в Москве, начало игры - 19:00 мск. Работать на матче будет азербайджанская бригада арбитров во главе с Алияром Агаевым.

Стартовые составы

Сборная России: Игорь Акинфеев, Роман Шишкин, Василий Березуцкий, Андрей Семенов, Сергей Петров, Юрий Газинский, Роман Зобнин, Александр Самедов, Алан Дзагоев, Юрий Жирков, Федор Смолов;

Сборная Ганы: Адам Куараси, Харрисон Аффул, Баба Рахман, Джон Бой, Джонатан Менса, Мубарак Вакасо, Кристиан Атсу, Африйе Аква, Томас Парти, Джордан Айю, Франк Ачимпонг.

Встреча с африканской сборной станет первой домашней игрой для нового главного тренера российской команды Станислава Черчесова. Дебютный матч специалиста состоялся 31 августа, тогда россияне сыграли вничью с командой Турции - 0:0.

В первом матче у руля сборной России Черчесов использовал схему с тремя центральными защитниками, двумя фланговыми игроками, четырьмя полузащитниками и одним ярко выраженным нападающим. В этой схеме большой объем работы лег на плечи латералей, роль которых весьма успешно выполняли Юрий Жирков и Александр Самедов.

На вторую игру наставник российской сборной избрал более атакующий состав. В обороне команда сыграет в четыре защитника (игра с ганцами станет дебютной для игрока "Краснодара" Сергея Петрова). Разрушением атак соперника будут заниматься еще один представитель краснодарского клуба Юрий Газинский и спартаковец Роман Зобнин. Отдельного упоминания заслуживает перевод в полузащиту Юрия Жиркова, который во встрече с турками, несмотря на роль защитника, очень активно играл на половине поля соперника.

В матче с турками травму коленного сустава получил полузащитник Дмитрий Тарасов. Он уже покинул расположение национальной команды. Во встрече, состоявшейся 31 августа, хавбек неплохо проявил себя в разрушении чужих атак, но был не слишком полезен при развитии контрвыпадов на ворота соперника.

В этом свете, отрадной для тренерского штаба сборной является новость о восстановлении от мышечного повреждения полузащитника ЦСКА Алана Дзагоева. Игрок армейского клуба, в последние годы переквалифицировавшийся из плеймейкеров в опорники, не растерял былых умений и способен не только поддержать атаку, но и завершить ее голевым ударом.

100-й матч Василия Березуцкого за сборную России Василий Березуцкий © EPA/ROLEX DELA PENA, архив Матч против сборной Ганы станет 100-м для Василия Березуцкого в футболке сборной России. Он дебютировал за национальную команду 7 июня 2003 года в отборочном матче Евро-2004 против швейцарцев (2:2). В 99 матчах за национальную команду на его счету пять голов. В составе сборной Василий Березуцкий стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года. Он был капитаном сборной России на чемпионате мира 2014 года в Бразилии, а также в двух матчах чемпионата Европы 2016 года во Франции (с англичанами и словаками). По общему числу матчей за сборную России Березуцкий занимает третье место, уступая Виктору Онопко (109) и Сергею Игнашевичу (120).

О сопернике сборной России - команде Ганы

Сборная Ганы (прозвище "черные звезды") - одна из сильнейших команд Африки. Ганская сборная дважды выходила в плей-офф чемпионата мира (1/8 финала в 2006 году и 1/4 финала в 2010-м), четыре раза выигрывала Кубок африканских наций (1963, 1965, 1978, 1982). В пяти последних розыгрышах турнира команда неизменно доходила до полуфинала. Главным тренером сборной Ганы является израильский специалист Авраам Грант, под руководством которого английский "Челси" дошел до финала Лиги чемпионов сезона-2007/08.

Игроки сборной Ганы выступают в ведущих лигах мира. Если говорить о тех, кто был вызван на матч с россиянами, это Дэниел Амарти ("Лестер", Англия), Кристиан Атсу ("Ньюкасл", Англия), Баба Рахман ("Шальке", Германия), Томас Парти ("Атлетико", Испания) и Эммануэль Агеманг-Баду ("Удинезе", Италия). В составе африканской команды есть и футболист, представляющий чемпионат России - это защитник махачкалинского "Анжи" Джонатан Менса. Также в заявке ганцев присутствует экс-полузащитник казанского "Рубина" Мубарак Вакасо, ныне играющий за греческий "Панатинаикос".

Лидеры ганской сборной нападающие Асамоа Гьян и Андре Айю ("Вест Хэм", Англия) в матче участия не примут. Гьян не прибыл в расположение команды, так как улаживал вопрос о переходе из китайского "Шанхай СИПГ" в "Аль-Ахли" из ОАЭ, а Айю травмирован.

Сборная России никогда не проигрывала африканским командам Мяч в воротах команды Марокко во время товарищеского матча против сборной России на стадионе "Локомотив" © ИТАР-ТАСС/Михаил Джапаридзе, архив Сборная России сыграет с командой Ганы впервые. Это шестая африканская сборная, с которой сыграют россияне.Ранее российская команда встречалась с камерунцами (6:1 на чемпионате мира 1994 года, 0:0 в товарищеском матче в 2011 году), с футболистами Туниса (2:0 на чемпионате мира 2002 года), ивуарийцами (1:1 в товарищеском матче в 2012 году), марокканцами (2:0 в товарищеском матче в 2014 году), алжирцами (1:1 в матче чемпионата мира 2014 года). Никогда не проигрывала африканским командам и сборная СССР.