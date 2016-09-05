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УЕФА разрешил ЦСКА проводить домашние матчи Лиги чемпионов на новом стадионе

Спорт
5 сентября, 14:13 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дильшад Ломовских
Арена была сдана в эксплуатацию в середине августа, ее вместимость - около 30 тысяч зрителей
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Футбольный стадион ЦСКА

Футбольный стадион ЦСКА

© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 5 сентября. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) разрешил московскому ЦСКА проводить домашние матчи группового этапа Лиги чемпионов на своем новом стадионе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УЕФА.

Стадион ЦСКА был сдан в эксплуатацию в середине августа, вместимость арены - около 30 тысяч зрителей.

"Матчи ЦСКА пройдут на следующей площадке: "Стадион ЦСКА, Москва", - сообщили в пресс-службе.

Арену на 3-й Песчаной улице (Северный административный округ) начали строить в 2007 году. Помимо футбольного стадиона, в комплекс войдут детско-юношеская спортивная школа, музей ФК ЦСКА, гостиница, рестораны и кафе, фирменный магазин атрибутики, медицинский центр. В юго-западной части комплекса была возведена 38-этажная офисная башня в форме футбольного кубка.

В первом матче на новой арене ЦСКА в воскресенье в товарищеской встрече победил столичное "Торпедо" со счетом 3:0. Игра проходила без зрителей. Первый официальный матч на этом стадионе пройдет 10 сентября - в шестом туре чемпионата России ЦСКА примет грозненский "Терек".

Первый домашний матч группового этапа Лиги чемпионов ЦСКА проведет 27 сентября против английского "Тоттенхэма".

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