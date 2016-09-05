ФИФА объявила о запуске страницы ЧМ-2018 в социальной сети "ВКонтакте"

ЖЕНЕВА, 5 сентября. /ТАСС/. Международная федерация футбола (ФИФА) объявила о создании официальной страницы чемпионата мира 2018 года в социальной сети "ВКонтакте". Об этом сообщает пресс-служба организации.

"Одна из ключевых целей ФИФА - общаться с футбольными болельщиками во всем мире, и запуск официальной страницы в "ВКонтакте" - еще один шаг в этом направлении", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время чемпионата мира 2014 года в Бразилии интернет-платформы ФИФА (сайт, мобильное приложение, страницы в социальных сетях Facebook, Twitter и Instagram) посетили более миллиарда болельщиков со всего мира.

Организаторы считают, что площадка "ВКонтакте" является одной из наиболее удобных трибун для русскоязычной аудитории турнира.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Сочи, Калининграде, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Волгограде и Самаре.